Tiffany & Co.贊助藝術活動向來不遺餘力，隨著巴塞爾藝術展即起在邁阿密登場，特別開設邁阿密節慶快閃店與咖啡廳，不僅讓看展的藝術藏家有個喝咖啡歇歇腳的好去處，也讓品牌與藝術有了更深厚的聯結，開幕當天吸引名模海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、饒舌歌手菲董 （Pharrell Williams）與J巴爾文（JBalvin）等品牌好友出席，更添星光。

TIFFANY邁阿密快閃店與咖啡廳開幕，融入安迪沃荷的藝術元素。（Tiffany & Co.提供）

饒舌歌手菲董受邀出席TIFFANY邁阿密快閃店開幕。 （Tiffany & Co.提供）

今年Tiffany & Co.耶誕佳節形象廣告以安迪沃荷（Andy Warhol）在50年代與60年代為Tiffany設計的經典賀卡為創意原型，因此Tiffany & Co.邁阿密快閃店充滿了安迪沃荷現代藝術氛圍，透過明亮的霓虹燈裝置、刻意的油漆潑灑、壓克力裱框的藝術品等，藉此向安迪沃荷致敬，並醒目地展示著他的名言：「More than anything people just want stars.」，呼應前來參加開幕致慶的熠熠明星，更是別有一番意境。

快閃店TIFFANY藍的建築物外觀引人注目，店內陳列著各式各樣令人嚮往的18K金和璀璨鑽石珠寶，就連咖啡廳提供餐點、咖啡、茶和點心。也融入Tiffany & Co.的經典元素，即起營業至明年1月31日止。