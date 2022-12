Tiffany & Co.贊助藝術活動向來不遺餘力,隨著巴塞爾藝術展即起在邁阿密登場,特別開設邁阿密節慶快閃店與咖啡廳,不僅讓看展的藝術藏家有個喝咖啡歇歇腳的好去處,也讓品牌與藝術有了更深厚的聯結,開幕當天吸引名模海莉鮑德溫(Hailey Bieber)、饒舌歌手菲董 (Pharrell Williams)與J巴爾文(JBalvin)等品牌好友出席,更添星光。

TIFFANY邁阿密快閃店與咖啡廳開幕,融入安迪沃荷的藝術元素。(Tiffany & Co.提供)

饒舌歌手菲董受邀出席TIFFANY邁阿密快閃店開幕。 (Tiffany & Co.提供)

今年Tiffany & Co.耶誕佳節形象廣告以安迪沃荷(Andy Warhol)在50年代與60年代為Tiffany設計的經典賀卡為創意原型,因此Tiffany & Co.邁阿密快閃店充滿了安迪沃荷現代藝術氛圍,透過明亮的霓虹燈裝置、刻意的油漆潑灑、壓克力裱框的藝術品等,藉此向安迪沃荷致敬,並醒目地展示著他的名言:「More than anything people just want stars.」,呼應前來參加開幕致慶的熠熠明星,更是別有一番意境。

快閃店TIFFANY藍的建築物外觀引人注目,店內陳列著各式各樣令人嚮往的18K金和璀璨鑽石珠寶,就連咖啡廳提供餐點、咖啡、茶和點心。也融入Tiffany & Co.的經典元素,即起營業至明年1月31日止。