台南市公共圖書館目前有45座，9日由財團法人李科永文教基金會捐資7000萬元給台南市政府，市長黃偉哲宣布，公立圖書館將再＋1！黃偉哲也形容，這是最棒的耶誕禮物，未來這座圖書館將落腳安南區。這也是繼白河區張慶芳紀念圖書館後，第2座由民間捐贈的圖書館。

黃偉哲今天與李科永文教基金會董事長李鵬雄完成簽約，宣布台南市李科永紀念圖書館興建計畫正式啟動。

台南市37個行政區，區區都有圖書館，2座總館分別位於北區公園總館與永康區新總館，東區、永康區、南區、新營區、安南區都有2座以上圖書館，台南市李科永紀念圖書館將是該基金會在全台捐建的第10座圖書館。

黃偉哲感謝李科永基金會給台南一個很棒的耶誕禮物，他說，台南是文化首都也是書香城市，2021年市民平均借閱冊數4.08冊，遠高於全國2.98冊，閱讀力成績亮眼，還獲得2021年整體閱讀力表現績優城市獎。

台南市立圖書館表示，李科永紀念圖書館延續該基金會於各縣市所設立的圖書館選址於公園周邊興建，希望在將閱讀由室內延伸到戶外，至於圖書館規模大小，將待確定地點後，後續細部規畫則將依市民需求著手設計，期能將李科永紀念圖書館打造成為地區亮點。

文化局指出，民間捐資蓋圖書館第一例為白河區張慶芳紀念圖書館，由白河子弟、日大漁業集團董事長張志育為完成父親張慶芳回饋鄉里心願，捐贈1億元興建，預計明年3月完工啟用；李科永紀念圖書館是民間捐贈第2座，市府評估蓋1座圖書館約逾1億元經費，此案獲捐贈7000萬元，不足經費將由市府編列預算。