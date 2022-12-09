現行電動機車補助到本月截止，行政院通過經濟部最新一期「電動機車產業環境加值補助計畫」，補助將從2023年起再延長4年，民眾購買電動機車每輛補貼5100到7000元，會一直到2026年。連同協助機車行轉型、設置充換電設施等，總預算共匡列58.85億元。

為使街頭巷尾的機車行達到能修會賣電動機車，新計畫特別將機車行轉型納入，已上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，另維修保養工具每家上限5萬元。

經濟部長王美花是於今（9）日下午接見臺灣智慧移動產業協會（SMAT）時，傳達此延長補助消息，並請協會及各界共同推動淨零碳排政策。

現行民眾購買電動機車，重型及輕型等級每輛可補助7000元，小型輕型5100元，另採用國產電池芯加碼補助3000元。這項補助是從2017年12月開始，到今年12月10日止，5年計劃將截止。因此經濟部趕緊在今天宣布延長，以做銜接，也等於電車補助會連做9年。

統計2018年至2022年，電動機車補助已逾50萬輛；補助業者設置充換電站3551站，經濟部表示，未來將持續加強推動6都以外地區設置充換電站，並同時推動機車行實質轉型。