餅乾私下個性陽光，熱愛運動。（艾迪昇傳播提供）

藝人「餅乾」馮秉軒在中視、中天《台灣X檔案》飾演黑道角色趙文翔，將心狠手辣演得入木三分，直呼太過癮。他演得精彩，觀眾看得入戲，親友接連傳訊息讚他的好演技，誇他：「平常在節目那麼搞笑，沒想到可以演出眼神這麼殺的感覺，演得很棒。」他的姊夫則虧他上酒店喝酒的手法很熟練，詢問他是不是常逛酒店，餅乾喊冤：「都是純演技啦！大家千萬別誤會。」

首次在8點檔演出反派，餅乾親友動員看播出，好演技除了被親友傳訊認可，餅乾笑說外甥女比自己還要入戲，餅乾說：「她真的很好笑，現在都不叫我舅舅，看到我直接叫趙文翔、趙文翔。」餅乾表示，這齣戲收視太好，他走在路上都可以明顯感受到回頭率，還曾在背後聽到路人小聲說道：「你看，是那個演壞人的耶！」

有些演員太進入劇情，會有無法下戲的狀況，餅乾表示，自己因為有演齣舞台劇的經驗，台上台下的切換，可以拿捏得比較自如一點，他說：「唯有在電視看劇的時候，才會稍微進入當時拍攝的情況，會有點有情緒。」

他解釋，這樣的情緒還包括演出過程，和同劇演員培養出的革命感情，所以每當看劇時，他就會忍不住傳訊息「好想你們啊」給其他演員。有了這次演出經驗，餅乾表示，接下來想挑戰演出城府更深、手腕更強一點的角色，「因為這次演的趙文翔是直來直往的火爆脾氣，想演出更複雜、反差更大的人物」。