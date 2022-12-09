經濟部9日召開抗旱會議，評估曾文、烏山頭水庫水位偏低，無法完全供應嘉南地區明年一期稻作用水，決議嘉南灌區明年一期稻作實施全面休耕，農委會將擬補償機制補助農民損失。

南台灣二期稻作順利收成，下半年度卻久旱不雨，根據氣象局台南雨量站統計，9月至11月降雨量僅10天，累積降雨量僅30毫米。尼莎颱風雖為北台灣帶來豐沛雨量，台南各水庫集水區共僅累積3至6毫米。

經濟部預估，嘉南灌區明年1月下旬開始供灌一期稻作，預計供灌到6月下旬，計畫供灌量需3億噸水，即使推動節約供灌，也需1.9億至2億噸水，曾文、烏山頭水庫合併目前僅剩2億噸，蓄水量明顯不足。

農田水利署11月29日至12月7日在嘉義、台南地區辦理11場次意見蒐集座談會，與農民及嘉南灌區上中下游相關業者溝通，說明南台灣缺水問題。

南區水資源局、台南市水利局9日北上經濟部開會，因應台南主要水庫水位偏低，枯水期降雨有限，還須兼顧明年7月底前公共用水需求，決議共1.9萬公頃的嘉南灌區（含曾文，烏山頭，白河水庫灌區），明年一期稻作全面休耕節水，其餘全台各地仍可正常供灌。實施休耕區內的農民及相關產業損失給予補助。

台南市水利局表示，台南地區水情燈號2日從水情提醒的綠燈轉為減壓供水的黃燈，曾文水庫及烏山頭水庫合併蓄水率僅為34％，地方決定加大節水力道。

台南市政府各單位非急需或非必要用水已停止供水，擴大使用回收水，用於洗街車、公園及道路分隔島矮灌澆灌、公共工程工地灑水抑制揚塵、機關廳舍園區清潔澆灌等。另推動再生水提供產業利用。