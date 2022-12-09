台灣風能訓練公司(下稱風訓公司)是台灣首間全球風能組織(Global Wind Organization，下稱GWO)認可的訓練中心，正積極發展跨國合作機會，今年成為我國首間執行海外技轉之風電訓練機構，完成首件日本訓練服務案，日前在日本秋田縣開辦GWO基礎技術(BTT)及進階救援(ART)訓練課程，協助日本培養在地的風電產業人才，成功進軍海外訓練市場。

風訓公司董事長盧展猷、總經理蔡明格會晤GWO CEO Jakob Lau Holst。(台灣港務公司提供)

為推廣風訓公司的移動模組訓練業務，並加深離岸風電產業認知GWO訓練與安全意識的重要性，風訓公司在日本離岸風電高峰會(Global Offshore Wind Summit-Japan，下稱GOWS-J)舉辦期間，在秋田辦理共2場的移動模組訓練發表與體驗活動，活動攜手日本風能協會(JWPA)合作，內容包含GWO介紹、離岸風電工作環境介紹以及利用移動模組進行體驗垂降救援的活動，展現風訓公司豐富的辦訓經驗以及強化風訓公司人才培訓的品牌力。

活動吸引多達22間離岸風電相關企業派代表參加，除了提升台灣離岸風電訓練的專業形象，也傳遞風訓公司在訓練服務上的彈性和便捷性，為日本在地的風電業者提供更有價值的專業訓練服務，齊心為離岸風電人才培育和安全訓練的議題盡心盡力，打造離岸風電安全意識。

同時，風訓公司董事長盧展猷、總經理蔡明格並會晤GWO CEO Jakob Lau Holst，Jakob對於風訓公司在移動模組的運用以及輔導企業成立訓練中心的服務非常驚豔，也相當重視風訓公司提出的意見，承諾未來會請GWO總部人員與風訓公司接洽納入重要參考，攜手耕耘GWO專業訓練並加深彼此的連結。

而盧展猷也偕同台灣港務公司代表團一同參訪秋田縣廳、秋田港以及秋田銀行，除了進行實務交流以外，也藉機強化與秋田在地的連結，亦向秋田銀行提出簽署MOU方案，以建立長期合作關係。(記者張雅雲/高雄報導)