華航集團（2610）今（9）日公布11月營收122.6億元，月減1.95％、年減20.23％，連續三個月出現雙減，儘管客運收入持續拉升，但貨運收入跌幅擴大，隨著貨櫃海運一路跌到底，之前海運轉空運的外溢紅利跟著消失。

華航11月客運收入38.2億元，月增21.1％、年增664％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強；貨運收入76.36億元，月減10.97％、年減45.81％，主因為國際貨運需求部分重回海運運輸，致使整體貨運收入較去年同期減少。

華航今年分階段增加載客班次密集度，隨解封帶動旅遊需求，客運營收逐月成長，11月客運收入較去年同期增加近7倍，其中北美地區舊金山、洛杉磯、安大略及溫哥華增班策略奏效，同時恢復紐約直飛航線，相較前月為成長幅度最多的區域。

東北亞地區也為客收拉升主力。華航樂觀看好客運市場，積極為後疫情時代旅運需求佈局，明年初也將再增班3成，逐步恢復及開闢新航點，強化航網規模，衝刺客運滿足全球回流旅客。

在貨運部分，整體市場受到通膨升息、地緣政治緊張及全球貿易競爭等多重因素影響，在供應鏈中斷及港口壅塞狀況緩解下，部分國際貨運需求重回海運運輸。

再者，廠商庫存週期延長及訂單消化速度緩慢，加上大陸清零政策，也減緩消費復甦的力道。

華航表示，將持續整合客貨機運力，優化貨運班表，妥善規劃穩固艙位裝載率，致力增裕營收。