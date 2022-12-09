騎車到一半想爬山？一名騎士日前行經台七乙一處彎道時，因壓車角度過低造成自摔，連人帶車衝向邊坡撞擊後，機車當場「沿著邊坡」噴飛旋轉落地，騎士狼狽地蹲坐路邊，影片曝光，網友紛紛笑說「學四驅車爬牆」、「這車飛的好看」、「彈跳力驚人」、「都是在騎車，為什麼他的就能在天上飛」。

有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一輛機車在行經台七乙一處彎道時，疑因壓車角度過低，造成整輛機車先失控自摔後衝向路旁邊坡，騎士先在路上遭拖行數公尺後連人帶車撞牆，整輛機車隨後竟「沿著牆壁飛出」，高度幾乎近一層樓，之後才重重摔地。

騎士壓車過彎自摔撞上邊坡後，整個人尚有意識蹲坐路邊，而機車則沿著牆壁噴飛墜地，其他車友則見狀趕進到路中，示意後方來車注意，路口監視器影片被網友瘋傳，原PO笑說「台七乙真的很趣味」。

其他網友留言「學四驅車爬牆」、「只要努力學習！機車也會飛簷走壁」、「騎到一半突然想爬山了」、「很Q彈」、「機車旋轉三圈的姿勢100分」、「壓到自己的香蕉皮」、「這車飛的好看」、「好帥的飛高高」、「他車子怎麼能有辦法彈那麼高」、「他的車彈跳力真好」、「比走水溝蓋跑法還厲害，人家飛簷走壁」、「我以為是人飛起來，結果是機車飛的那麼多」、「都是在騎車，為什麼他的就能在天上飛」。