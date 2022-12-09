這款漢堡你有吃過嗎？速食業競爭激烈，無論是麥當勞、肯德基或是摩斯漢堡，都各有擁護者，而其菜單中的特殊品項，更是只有內行人才知道。一名曾在摩斯漢堡工作過的網友分享，店裡真的有名為「摩斯漢堡」的產品，鹹香的滋味讓他難以忘懷，貼文一出，引發熱烈討論，甚至還有人說，「吃過後再也沒有試過別的口味」。

原PO在論壇《Dcard》發文，表示自己曾在摩斯漢堡打工，平時最愛點的品項就是名為「摩斯漢堡」的漢堡，價格為70元，有原味、辣味可供顧客選擇，其中不僅有新鮮多汁的番茄片，還有爽脆清甜的洋蔥粒，再搭上鹹香肉汁，讓原PO一吃上癮，尤其加上墨西哥辣椒後，更讓他欲罷不能。

這個漢堡其實就被命名為「摩斯漢堡」，分為原味和辣味。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

貼文曝光後，吸引不少饕客留言，「這超好吃！以前家裡都點米漢堡，我實在是不愛，後來吃到這款驚為天人」、「吃摩斯好多年了，也是最愛這款」、「肉醬加美乃滋再加洋蔥粒，實在是絕配！」、「這個好吃到我點過後再也沒有試過別的口味」、「辣味真的超讚，但太常吃錢包會哭哭」，而也有其他摩斯店員表示，若喜歡肉汁醬，點餐時可以請店員加量，笑說：「每次點都要加爆！」

除了「摩斯漢堡」引發熱議外，其實過去麥當勞隱藏版的30元「漢堡」也獲得不少好評，其名稱僅有「漢堡」2字，網友則說，「我都說單點一個普通漢堡」、「自助點餐機去點心項目內找就有，我家也超愛買的」、「我在麥當勞打工過居然也不知道」。