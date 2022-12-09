因運價反轉，長榮（2603）11月合併營收跌破400億元，達360.93億元，年減29.29％，月減20.93％，連續兩個月呈現年減，單月營收是2021年6月以來新低。長榮觀察2023年農曆年前客戶貨量庫存情形及出貨需求，彈性調度營運船隊並滿足客戶需求。

長榮9日公告11合併營收，單月合併營收360.93億元，較上個月減少95.55億元，月減20.93％，與去年同期比較減少149.47億元，年減29.29％，累計前11月合併營收為5,979.98億元，年增1,608.26億元、36.79％。

全球海運市場仍受到通膨壓力、烏俄戰爭、大陸清零政策等因素影響，使得運費持續走跌、營收下滑。

根據上海航交所貨櫃運價指數SCFI 9日最新報價顯示，呈現連25周的跌勢，達1,138.09點，比上周跌33.27點，業者的核心航線如歐洲、北美航線仍續跌，其中9日遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）達1,047美元，下跌38美元、跌幅3.5％，是2020年2月疫情前運價水平。

遠東到美西航線每FEU（40呎櫃）達1,430美元，小跌7美元，跌0.48％，比2020年疫情前1,545美元還低。

遠東到到美東航每FEU（40呎櫃）3,290美元，下跌147美元，跌幅4.28％，即將來到2020年2月疫情前2,951美元的運價。

展望海運後市，國際海運業者認為，年底到隔年初為海運傳統淡季，預料運價將走弱。