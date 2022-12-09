日系迴轉壽司連鎖亞洲藏壽司（2754）受惠展店效益，加上疫情常態化外食餐飲市場復甦，11月營收3.33億元、年增16.03％；1至11月累計營收35.16億元、年增57.51％，雙創同期新高。

雙引擎催速 廣積11月營收創同期新高
亞德客-KY11月及前11月營收 雙雙創同期新高
解封報復性消費來了 國人前十月刷破2.83兆創同期新高
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