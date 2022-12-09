亞洲藏壽司11月單月與累計營收 雙創同期新高 18:262022/12/09 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日系迴轉壽司連鎖亞洲藏壽司（2754）受惠展店效益，加上疫情常態化外食餐飲市場復甦，11月營收3.33億元、年增16.03％；1至11月累計營收35.16億元、年增57.51％，雙創同期新高。 雙引擎催速 廣積11月營收創同期新高 亞德客-KY11月及前11月營收 雙雙創同期新高 解封報復性消費來了 國人前十月刷破2.83兆創同期新高 #亞洲藏壽司 #創同期新高 #單月 #日系 #迴轉壽司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客11月、前11月營收 雙創同期新高 04:102022/12/06 證券．權證 國銀10月存款爆增近6,674億元 創同期新高 18:522022/12/06 財經 星宇累計虧破百億 拚明年Q2單月轉盈 16:122022/12/05 財經 雙引擎催速 廣積11月營收同期新高 04:102022/12/09 證券．權證 《半導體》外資評瑞昱短空長多 小升目標價至320 11:382022/12/07 財經 權證市場焦點－聚陽 股價強力反彈 04:102022/12/02 證券．權證 王品台灣11月營收首破12億元 創同期新高 17:032022/12/09 財經 研華11月營收58.16億元 創同期新高 16:222022/12/07 財經 帆宣11月合併營收衝新高 今年業績拚登峰 18:522022/12/06 財經 世芯-KY 全年拚賺2.5個股本 04:102022/12/09 證券．權證 《觀光股》王品11月營收同期次高 台灣事業群連5月締新猷 16:192022/12/09 財經 日本強力遊說 高鐵計畫採購日系列車 04:102022/12/02 生活新聞 《電子零件》欣興11月營收寫第3高 Q4拚高檔續揚 12:382022/12/09 財經 《類股》復甦＋旺季護體 觀光股續飆近年高點 13:282022/12/08 財經 日系企業齊聚「台南日本日」活動 黃偉哲盼持續交流創造雙贏 12:302022/12/03 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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