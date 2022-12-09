受惠大型高速梯新梯、汰舊換新業務訂單完工認列，崇友（4056）11月營收4.53億元，月增14.8％、年增2.9％，改寫歷年同期新高；前11月營收43.62億元、年增6％，同步刷新歷年同期新高。

近年房市景氣佳、建商推案量大，加上高速梯需求增，崇友在數位智能科技產品導入，積積極開拓全台新梯、汰舊換新業務接單，即使面臨外部經濟環境干擾、原料價格波動，不過仍握有約5,000台在手合約，訂單金額為新高水位，保持高能見度。

崇友表示，包括台北文山區保儀路、中壢領航南路、台北南京松江、台中北屯區等大型高速梯大樓訂單完工，以及台北寶慶路大樓汰舊換新高速梯訂單完工貢獻，帶動11月營收繳出歷年同期新高成績。

崇友為全台前三大電梯大廠，在新梯、汰舊換新業務推動多品牌業務策略，並於全台設置13個維保服務處、備有充足維保電梯相關零部件，在新梯主要客戶開發商、以及舊換新主要客戶社區間建立品牌口碑，望隨著未來在手訂單陸續完工認列，推升全台電梯市場占有率。

展望今年第四季，崇友表示，維持審慎樂觀看，未來將持續深化旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務營運動能，目前約有5,000台在手訂單足以支應未來二年新梯營收無虞，未來也將擴大專業人才團隊，規劃東南亞市場開拓布局計畫，持續帶動營運規模。