為強化財務體質，戶外機能衣代工廠光隆實業（8916）9日表示，持續推動資產活化，預計明年將進行台北巿中山區精華地段微型建案及中壢一廠區出租案，估計兩案合計收益可達1.3億元至1.6億元，可為光隆的業外帶來豐富的貢獻。

光隆預估，這二筆資產活化收益最快明年底可入帳；扣除特別股後，每股純益（EPS）貢獻度約落在0.9至1.14元間。

其中，台北市中山區精華地段微型建案座落在西區門戶計畫，緊鄰華山文藝特區及三創園區，基地面積109.2坪，規劃興建地上8層、地下2層，共計12戶，總銷售面積443.5坪，採先建後售模式。

光隆指出，產品規劃以27至44坪為主，預計明年第四季拿到使用執照並推案銷售，估計完銷總額約5.4億元至5.7億元，稅後可獲利1.1億元至1.3億元，投報率約20％至25％。

另外，位於中壢過嶺路的自有廠區，分為一廠與二廠，光隆指出，近年為提升廠區使用坪效，已將現有產線陸續集中在二廠，原來使用的一廠則規劃轉型為倉儲物流型態出租。

光隆表示，一廠可使用土地面積為4,508.8坪，總樓地板面積4,288.3坪，鄰近中壢、觀音、楊梅等工業區，目前已與特定對象洽談中，預計五年一簽，有望於今年底簽訂，明年開始貢獻，估計租金稅後年收益2,152萬元至2,319萬元，年投報率約12％以上。

為使資產效益極大化，光隆指出，公司在台中南屯區還有300多坪土地，未來也預計建成住商大樓，部分作為自用辦公空間，部分出售。