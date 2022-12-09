富邦悍將將內野手林益全擺在60人契約保留名單外，不過球團表示，陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5人，球團仍會持續與球員及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性。對此林益全透過經紀公司回應，自己目標一定還是希望繼續當選手，希望能把狀況調整回來，未來不論在哪隊都能證明自己仍很有競爭力。

富邦將林詠翔、陳鴻文、林逸翔、張耿豪、王躍霖、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑、林琨笙、林憲章、林益全、許宸銘、周奕丞、詹智堯、陽耀勳、高國輝、高孝儀等17人放在契約保留名單外，確定將釋出9人，另外5人則會持續洽談續約或是轉職可能性。

林益全去年提出自由球員（FA）申請，最終續留富邦，但他卻被扣薪成為第一人，今年他一軍出賽74場，僅有64支安打、1轟、22打點，打擊率2成59是職業生涯最差成績，季後被放在60人契約保留名單外。

林益全表示，今天球團有找他見面，當面告知不會放在60人名單中，自己並未預期到有這個情況，但心情還算平靜。對於未來動向，林益全說：「接下來想先沈澱一下思緒，並與家人討論一下，不會排除任何可能性。」

是否會願意接受球團安排轉職？林益全說：「自己目標一定是希望繼續當選手，目前身體很健康，各方面也都維持得不錯，之前已經開始自主訓練，針對今年問題進行修正，希望把狀況調整回來，不論明年在哪一支球隊，都能證明自己仍然很有競爭力。」