有些人在生活與工作中很理性，總是能果決的處理事情，不過一碰到感情，他們就會被愛情所蒙蔽。《搜狐網》近日分享3個內心堅強的星座，但愛情卻是他們的弱點，例如天秤座容易變得優柔果斷，而雙魚座則常被渣男欺騙。

1、 天秤座

天秤座內心堅強，做事果決有想法，在職場上能力強，但感情中卻很優柔寡斷，若同時有兩個對象追求他們，天秤座就會難以抉擇，深怕自己會選錯人，就算有了交往對象，他們依舊很徬徨，反而讓對方沒有安全感，導致這一段感情以分手告終，若想維持長久的感情，建議天秤座先搞清楚自己喜歡什麼類型。

2、 射手座

射手座也屬於不輕言放棄的星座，但在他們的愛情觀中，認為兩人相愛後，距離、年齡都不是問題，若是談了一場遠距離戀愛，起初他們可能會覺得有新鮮感，但時間久了，會發現這段感情耗費精力與錢財，兩人交往1個月後，射手座可能會受不了，而無奈提分手，建議他們談感情時要先自我評估，若沒有把握，還是當朋友就好。

3、 雙魚座

雙魚座處事圓融、想像力豐富，做事主要都是憑感覺，在藝術領域工作如魚得水，不過他們很愛幻想，喜歡撒嬌，做一些浪漫的事情，一旦碰到感情，他們就會一股腦兒的栽進去，時常被渣男的甜言蜜語欺騙，最終傷痕累累，建議他們在挑選交往對象時，最好要保持理智，相處久一點看清對方的真面目，才不會人財兩失。