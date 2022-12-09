大提琴家馬友友今晚又將舉行音樂會，他和老友鋼琴家凱瑟琳的這趟台灣行，他特別在音樂會前舉辦知音對談，共有約三百位年輕學子參與，除了聆賞大師彩排現場，更直接請教兩位大師的音樂心法。

馬友友表示，音樂和關心他者有關，「當你在意某事，你就會想要分享，當你有了這個想法，你就會開始認真練習。也許有時會想要討好師長、父母，但是音樂反映了一個人的內在；而每個人的內在，要怎麼活著，由你決定。」

馬友友表示，當一名音樂家在意周遭的人事物，還有關心自己的內在，就能演奏好音樂，「因為音樂揭露了內在世界，也源自於內在，要信任這是你所能擁有的最好事情，不要失去碰觸自我和接觸音樂的機會。當你看見真實，確信什麼是好的事情，就能獲得強大的力量。」

凱瑟琳表示，音樂是一種國際語言，可以和人溝通，「我們從不同的地方來，透過音樂，是一種分享的方式，音樂是一種溝通的語言，讓人可以相連。」

有學子請兩位音樂家分享如何練琴，馬友友表示，「第一步是要看見樂譜的全貌，腦中對樂曲有一個想像，接著是練習如何說一個好故事，好故事必須要有很多細節和關鍵，掌握這些，能打動人心。」

馬友友表示，作曲家都有自己的創作意念，「必須要能掌握，加上你的演奏技巧，是基本的要素。」

凱瑟琳表示，練琴就像是讀地圖，要找到自己的位置，作曲家的位置，「試著了解作曲家想要的東西，如果作曲家還在世，可以和他們談談，如果作曲家不在了，就要去了解他們所處的年代、背景，了解他們想要的內容。帶著每一次演奏，都是第一次聽見這首曲子的心情，去探索裡面的世界。」