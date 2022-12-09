大陸知名相聲演員楊志剛，在相聲界德高望重，還是郭德綱的啟蒙老師，不過今(9日)他的徒孫景寧在微博證實，楊志剛在8日晚間「突然離世了」，享壽83歲，而他11天後(12月19日)就要過生日，如今卻無法過了，讓粉絲都相當難過與不捨。

景寧在微博發文，透露楊志剛已於8日晚間10點半在天津過世，讓他感到悲痛萬分，他也回憶起第一次見到師爺的時候，他買了一箱葡萄，未料師爺說有糖尿病吃不了，而他和師爺僅有的3次見面相處，讓他印象深刻。

他發現楊志剛嚴肅到不像一名相聲演員，但也正因為如此，師爺任教期間都認真且毫無保留地傳授經驗，「在生活中，他就像一個嚴父，在藝術上他是一個嚴師。」

景寧發文哀悼師爺。(圖／取自青曲社景寧微博)

而他本想再找機會到天津看望師爺，「可惜世事不能隨人願」，想到師父才替師爺辦完70週年演出，且給他過完82歲大壽，未料就突然離世，所幸師爺「晚年有師奶奶及兒女和這一大幫徒子徒孫們繞膝相伴，也八十有二了，沒受什麼罪就走了，也是一種福分」，他認為「人活一世，清清白白來，幹乾淨淨走，還有著一幫念著他的人，為他所鍾愛的相聲努力傳承下去，也無遺憾了」。