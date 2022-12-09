鍾岳軒（右）和林輝瑝被粉絲湊男男CP。（爵思國際提供）

鍾岳軒今出席活動，暢談成立男團心情。（爵思國際提供）

林輝瑝今出席活動，表示殺青後要休息一下。（爵思國際提供）

鍾岳軒和林輝瑝因演出8點檔《機智校園生活》，戲裡兄弟情互動親密，被粉絲湊成「寶安CP」，2人今擔任香水品牌Acqua di Parma一日店長，表示被湊對大感意外，鍾岳軒說原先僅是和導演討論兄弟情的橋段要怎麼樣可以更好笑，沒想到播出後被湊對。劇中2人吻戲來真的，還親了2、3次，林輝瑝還得演出回味的樣子，笑說：「只差伸舌頭了。」

戲劇殺青後，鍾岳軒和劇中演員黃柏峰、鄭豐毅、陳彥廷組成「機智男孩IT BOYZ」將站上新北耶誕城演唱。28歲的鍾岳軒自嘲其他團員都20初頭，相當年輕，自己是團體裡的「年紀擔當」，坦言唱跳真的很累，「我這老骨頭拚了命跳，真的很喘。」他明顯感受體力上與其他年輕團員有差，但也因此砥礪自己要更努力好幾倍，放話：「我是不會認輸的！」

雖然團體裡沒有正式選出團長，但因為鍾岳軒年紀最大，團員們都直接稱呼他團長。他表示自己在工作時個性比較嚴肅，很感謝團員們包容和尊重，而他也會私下觀察團員，叮嚀他們，「像那次定完裝沒事可以走了，但我就是不想看到桌上衣服亂成一大團，我就跟他們說衣服摺完再走。」

鍾岳軒認為「機智男孩IT BOYZ」是半路出家，不能只有外型，一定要盡全力團體才值得成軍，他笑說屆時在耶誕城的表演，一定會看網友評論，「好的我們就繼續加油，有不好的才可以改進，會截圖傳到群組給大家看。」

而林輝瑝表示殺青後會留一段時間回顧跟沉澱，而先前他在《全明星運動會》比賽時大腿後側拉傷，貼肌貼映著頭皮上場比賽，「那時走路某一個點會痛，掰咖一個月，岳軒還幫我噴肌樂。」