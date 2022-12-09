超商二哥全家（5903）9日公布11月營收77.57億元，比10月略減2.5％，較去年同期增加10.5％。累積今年前11月營收829.18億元，年增8.5％，已直逼去年營收836.59億元，全年營收可望超越2020年寫下的歷史紀錄853.65億元，創下新高。

展望12月，全家主管表示，將掌握冬至、聖誕節、跨年等節日商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲的需求增加，陸續推出相應的商品與活動，年菜預購亦將進入高峰，皆可望挹注銷售。

全家主管說，11月營收成長，主要由於店數持續增加，截至11月底，全家全台門市數已達4,122家，比起年初不到4,000家，繼續向前推進，帶動公司營收成長。

另外全家11月鮮食業績年增超過一成，一般商品年增7％，線上線下整合（O2O）操作則有效掌握雙十一、黑五購物節等商機，幫助整體業績走高。

11月全家鮮食各品類業績皆上揚。全家大打聯名策略，推出山海樓、黃亞細、長榮航空等多款鮮食新品，帶動微波主食成長超過3成。搶攻溫降商機，創新推出超商首見的現做調理玉米濃湯、Let's cafe四度與金馬獎合作等話題操作，帶動整體杯裝飲料成長達5％。

至於獲利方面，全家今年初業績一度因為疫情、陰雨氣候而受到影響，但第二季表現迅速回神，第三季更在夏天旺季加持下，獲利衝出好成績，累積全家前三季獲利已提前轉為「正成長」，前三季每股純益達4.64元。