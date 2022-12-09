台股9日雖重返14,700點之上，站回月線並收復5日線，終場收在14,705.43點，然而，投資人擔心台股主跌段才正要開始，何時才能落底？台灣金聯董事長施俊吉9日在2023年經濟與保險發展論壇中指出，台股就像美股翻版，可以從美股經驗來推論，過去熊市從峰到谷所花的時間相差極大平均是388天，目前熊市已歷時340天，推算谷底時間出現在明年的1月27日。

施俊吉指出，置身熊市猶如身陷五里迷霧，在熊市不一定在谷底，目前唯一可掌握的是目前為止的最大跌幅美股為25.4％、台股為31.6％，美股離熊市歷史平均跌幅（34.2％）還差8.8％，而台股則僅差2.6％，台股如果繼續下行觸及12,238點時，下跌的最大幅度就等於美股的平均跌幅。

施俊吉進一步指出，熊市期間，如果出現市場反彈，隨後又恢復拋售，實乃正常之事。這種現象有一個專有名詞，叫做熊市反彈（Bear Market Rally）。今年夏天就發生過一場令人瞠目結舌的熊市反彈：Nasdaq指數從7月26日起漲，到8月15日已漲13.5％，然後回頭下跌，到了10月14日非但漲幅歸零，還從8月15日的高點下跌了21.4％。

這場熊市反彈的原因是華爾街相信聯準會升息的幅度和速度將放緩。而反轉的關鍵則是聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會上表示聯準會的決心沒有改變，將繼續提高利率以對抗通貨膨脹。至於其他規模較小，但是能令道瓊指數上上下下，幾天之內波動超過千點的熊市反彈也頻有所見，而且多數與利率政策有關。

台股也在11月10日美國通膨7.7％較預期低時出現熊市反彈，美元指數當天下降2.34、次日再下降1.92，12月5日美元指數已從110.55下降至104.18。

施俊吉表示，美元指數下降，外資就會回頭，最近金管會、央行公布11月外資匯入了將近百億美元，將近3,000億台幣，這些外資其實是「台灣人的外資」，這些錢是從OBU轉到DBU，因為有外匯收入的企業都把錢停泊在境外，美元指數降就趕快匯回，也推升台股從13,503點上漲至14,980點，甚至盤中上萬五，「因為都回來買台積電了嘛」，漲幅高達10.9％，交易量也顯著增加。

到底何時落底反彈？施俊吉認為，這場熊市主因是美國通貨膨脹引發聯準會升息，在通膨尚未受控前美股不可能落底反彈。