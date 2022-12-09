美股科技股領漲，台股9日跟著衝高收紅，且外資匯入並買超，加上國際美元指數下跌，帶動新台幣重返升勢，終場收在30.622元兌1美元的近一周新高，升值6.3分，結束連三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量9.16億美元。

新台同步收周線，本周累計仍貶值1.7分或0.06％，周線結速連三升。外匯交易員表示，金融市場關注的美國11月通膨數據公布前，受到大陸防疫鬆綁，及美國就業市場降溫效應，激勵逢低買盤進場，雖然美債殖利率攀升，但美股由科技股帶頭衝，四大指數全部收紅，台股也由電子股領漲，最後收復月線上漲152點至14,705點，加上外資匯入並買超台股61億元，新台幣同步強勁走升，盤中一度勁揚1角，升破30.6元至30.585元。

外匯交易員指出，國際美元指數本周先反彈至105後，又回落至104，新台幣周一攻破30.5元重要心理關卡，但接著連三個交易日重挫，周五再走升，結果本周累計仍小跌。

接下來進入年終最關鍵的一周，包括美國發布11月通膨數據，及聯準會（Fed）今年最後一場利率決策會議，我央行也將舉行年終第四季理事會，預料短線股匯市偏觀望，靜待相關結果出爐，新台幣應是區間整理格局居多。