為了加深新北地方學，新北市立圖書館與台北大學海山研究中心、國史館台灣文獻館12月9、10日舉行「台灣史大師王世慶」國際學術研討會，邀請日本、韓國、香港、台灣近40位國內外各領域專家，了解新北轄區，建構地方特色，與世界知識連結。

文化局指出，歷史是人類生活經驗的累積，新北市立圖書館珍藏全台保存最完整的日治時期行政文件「台北州檔案」，希望透過與各界的對話，讓珍貴史料可以更廣泛運用，深化地方學的多元面向。

文化局副局長于玟說，台灣歷史學界國寶級學者王世慶一生貢獻給台灣歷史學研究及文獻整理與編纂，為開拓地方知識學的重量級學者，市府2012年曾為他出版口述歷史專書，介紹其人生經歷和學術成就，三峽綠茶季、樹林紅麴文化節等轄內重要慶典都是在其研究基礎下發展。

王世慶同時也將新北市文化、宗教信仰形成知識脈絡，讓在地的傳統文化風貌得以保存，現今台灣和日本學界的諸多學者都是受教於王世慶，或受其著作影響，在專業領域上有所成就。

北大校長大學李承嘉表示，本次研討會有6場次，3場專題演講及20篇學術論文，邀請香港學者蔡志祥、日本學者松金公正、宮崎聖子和鈴木哲造、韓國學者鄭椙元、李在燮以及許多台灣教授、專家，除了探討王世慶人生歷程與台灣史相關研究貢獻，也將針對日治時期台灣研究、總督府的統治政策、土地拓墾與地方社會、大台北區域研究、戰後台灣產業的發展等議題進行探究，延伸新北地方學研究發展的可能性與深化地方學發展。