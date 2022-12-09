知名旅遊節目主持人廖科溢7日公開與主播秦綾謙結婚喜事，卻接連遭多名女子出面指控他是劈腿渣男，儘管他8日發聲道歉認了外遇，但風波仍未平息；廖科溢2年前參加益智節目影片被挖出，還被主持人曾國城大讚「行萬里路勝讀萬卷書」，如今醜聞曝光後，底下留言從把他當男神崇拜變成各種揶揄，令人不勝唏噓。

廖科溢曾獲得第49屆金鐘獎行腳節目主持人獎和第53屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，台風穩健加上俊俏臉蛋，讓他還有「婆媽殺手」封號；但廖科溢近日被爆出劈腿醜聞，罵聲不斷，也遭到各種質疑，像是「到底帥在哪？」、「憑什麼得2座金鐘」等等，過去上節目影片也被挖出討論。

有一段廖科溢2年前參加益智節目《全民星攻略》的影片在YouTube又引起討論，因為他在限時時間裡成功全破關，抱回節目大獎，連影片標題都寫著「廖科溢突破時間限制」，他當時更被曾國城大讚是「行萬里路勝讀萬卷書」的代表；許多觀眾也在底下留言告白，盛讚廖科溢長得多帥、博學多才或是聲音有多好聽。

豈料，劈腿醜聞曝光後，一些忿忿不平的粉絲特地回來此影片下留言，忍不住揶揄他，「最喜歡鹿鼎記，難怪是時間管理大師，韋科溢，你真的很科溢啊」、「人不可貌相，真的看不出他這麼渣」、「原來那麼色誘好渣」、「看看之前留言在看看現在，讓多少人失望了」。