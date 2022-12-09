竹山鎮公所為了迎接疫後觀光人潮，除了主燈以外，特地將花燈以井字交錯的方式妝點竹山老街。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮橫街上直徑4米的竹編光雕月球也相當吸睛。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

連興宮除了社區、社團、學校彩繪燈牆，廟埕佈置彩色燈籠多彩繽紛。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮公所人員緊鑼密鼓佈置竹藝燈會「福兔迎賓竹光閃耀」，24日舉行試點燈記者會。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮公所緊鑼密鼓佈置竹藝燈會「福兔迎賓竹光閃耀」，集山路及橫街交叉入口意象「超萌的光兔之箍」迎賓，主燈「揚眉兔氣」高7.5公尺、寬4.5公尺，24日將舉行試點燈記者會，跨年、31日當天開幕直到隔年2月5日，展期共37天。竹山鎮長陳東睦表示，將運用光環境指引遊客來賞燈，欣賞竹藝花燈之美。

竹藝燈會「福兔迎賓竹光閃耀」主燈「揚眉兔氣」，仍由竹山紫南宮大力贊助，邀工藝家劉興澤率領團隊設計完成，作品以竹材為主軸，結合竹山三寶筍子、茶葉、跟地瓜，再加上竹子生活化的竹椅，最後搭配上活靈活現的淘氣兔，以兔子的靈敏帶著竹山這些特色繞著地球跑，象徵小鎮竹藝文化揚名全世界。

竹山鎮公所為了迎接疫後觀光人潮，除了精心製作主燈以外，特地以井字交錯方式妝點竹山老街。集山路及橫街交叉口入口意象「超萌的光兔之箍」迎賓，橫街上直徑4米的竹編光雕月球也相當吸睛，雲林路「翔迎嘉賓」，讓遊客抬頭仰望滿是彩色燈籠，竹山路「波波光彩」，繽紛雲朵造型燈加上跳躍月兔，十分俏皮，讓路過的民眾驚喜萬分。

竹山鎮長陳東睦指出，竹藝燈會主角是竹編花燈，公所團隊從南雲交流道下竹山開始，運用光環境指引，讓開車遊客能輕而易舉就抵達老街竹藝燈會區，活動於12月31號正式開幕，展開為期37天的燈會，歡迎民眾一起來竹山逛老街、吃美食、賞花燈，感受歡樂氣氛。