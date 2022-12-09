陶博館即日起至12月25日將舉行「伊比利映像—謝嘉亨陶藝展」，展出跨越陶瓷與金屬材質的21件創作，每件作品金屬質感十足，有蒸氣火車、偉士牌機車、泡泡車造型作品，勾起民眾童年美好回憶。（蔡雯如攝）

蒸氣火車、偉士牌機車、泡泡車將在鶯歌陶博館展出，陶博館即日起至12月25日將舉行「伊比利映像—謝嘉亨陶藝展」，展出跨越陶瓷與金屬材質的21件創作，每件作品金屬質感十足，除了有汽機車造型的作品，還有時空戰士和恐龍，勾起民眾童年美好回憶。

陶博館長張啟文表示，陶藝家謝嘉亨旅居西班牙研習陶藝時，習得「閃光釉」技法，不斷挑戰材料與顏色的極限，練就精湛的釉燒技法，將物件細節、材質質感發揮得淋漓盡致，謝嘉亨也多次開設個展、聯展，也獲獎無數，個人驚艷豐富。

謝嘉亨展出作品涵括許多童年回憶，像是陶瓷蒸汽火車就是他陶藝創作以來的鮮明物件，透過「點土成金」的釉彩，將歷史舊物展現耀眼新貌，作品《穿梭者》在車身當中加入火箭的機械元素，彷彿是動漫「鬼滅之刃」的無限列車。

另外，首次亮相的《入侵者》、《保護者》、《守衛者》，以各種恐龍造型為元素，在自然光源下閃耀瑰麗色澤，折射斑紋釉體彷如神秘的怪獸，《摩艾》陶罐系列作品也運用幾何造型，反映出自然流動的韻律，展現迷人色彩魅力。

陶博館表示，除了「伊比利映像—謝嘉亨陶藝展」，館內B1陶藝長廊、3樓市民陶藝平台、3樓特展室也分別展出「案上風景—陶藝遇見了香」、「鶯陶珠寶盒—新北技職教育陶瓷金工成果展」、「2022臺灣國際陶藝雙年展」，歡迎民眾把握展期來欣賞，詳情可至陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。

新北市鶯歌陶博館謝嘉亨蒸氣火車閃光釉