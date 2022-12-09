副總統賴清德日前在臉書發文表示，他即將參加這次民進黨主席補選，國民黨立委萬美玲質疑，若賴當選，總統蔡英文是否會陷入跛腳的窘境。台北市議員王世堅今（9）日在受訪時對此表示，據他了解，蔡英文追求的是歷史定位，接著暗酸蘇貞昌，不像有個民主前輩該請辭，卻說被慰留，真的是請神容易送神難。

媒體詢問王世堅，蔡英文有可能因為賴清德接任黨主席而提前跛腳，王世堅回應，蔡總統要追求的是歷史定位，不戀棧權位，這部分是多慮了，另外總統的權力跟義務在憲法上訂得很清楚，就是做到任期的最後一天為止，任內都可100%行使，當然沒有所謂跛腳不跛腳的情況。

王世堅也提到，當賴副總統向蔡英文報告投身黨主席選戰，蔡在同意的那刻就很清楚，自己追求的是歷史定位跟名聲，當下思考的是安穩的讓接棒人選出馬。他強調，蔡英文第一時間為敗選負責並辭去黨主席，可見不在意權位；反而蘇貞昌應該做的就是下台負責，「吱吱喳喳什麼？」，口頭上講幾句，說自己是受到挽留。他怒批，「真的想走誰也留不住，真的想賴誰也趕不走」、「請神容易送神難」，這些話現在竟然應驗在一個這麼偉大的民主前輩身上。

王世堅指出，賴清德會提早出來，也是因為要用自身的清廉，彌補蘇貞昌賴著不走的缺失，為國家做事應該是只問過不居功，謙卑謙卑再謙卑，蘇貞昌身為創黨元老竟然連這件事都搞不清楚。