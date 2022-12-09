台灣指數公司今（9）日公布「台韓資訊科技指數」2022年12月成分股定期審核結果，大砍台股資訊科技股5檔、只新增力積電（6770）1檔。
台韓資訊科技指數此次成分股納入4檔，包括：台灣證券交易所掛牌股票力積電，以及韓國證券交易所掛牌股票有Krafton Inc、L&F Co、SK Square Co Ltd.等。
至於分股刪除6檔，台灣證券交易所掛牌股票有旺宏、南電、南亞科、力成、華邦電等，韓國證券交易所掛牌股票有LG Uplus Ltd。
台灣指數公司今（9）日公布「台韓資訊科技指數」2022年12月成分股定期審核結果，大砍台股資訊科技股5檔、只新增力積電（6770）1檔。
台韓資訊科技指數此次成分股納入4檔，包括：台灣證券交易所掛牌股票力積電，以及韓國證券交易所掛牌股票有Krafton Inc、L&F Co、SK Square Co Ltd.等。
至於分股刪除6檔，台灣證券交易所掛牌股票有旺宏、南電、南亞科、力成、華邦電等，韓國證券交易所掛牌股票有LG Uplus Ltd。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。