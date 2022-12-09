台灣指數公司今（9）日公布「台韓資訊科技指數」2022年12月成分股定期審核結果，大砍台股資訊科技股5檔、只新增力積電（6770）1檔。

台韓資訊科技指數此次成分股納入4檔，包括：台灣證券交易所掛牌股票力積電，以及韓國證券交易所掛牌股票有Krafton Inc、L&F Co、SK Square Co Ltd.等。

至於分股刪除6檔，台灣證券交易所掛牌股票有旺宏、南電、南亞科、力成、華邦電等，韓國證券交易所掛牌股票有LG Uplus Ltd。

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