隨著市場逐漸消化12月美國僅升息二碼的可能性增加，預期升息步調放緩，使債券殖利率出現下滑，美國10年期公債殖利率自10月底高點曾達4.2％，下行至目前約3.7％水準，風險性資產也迎來一波反彈。從資金流向更發現，市場已開始進場投資債券。

利率波動趨於穩定有助於資金回流債券市場，根據EPFR基金流向資料顯示，投資級債券基金已連續五周出現淨流入，而非投資級債券基金則是在今年8月以後首次出現淨流入。從資金流向可發現，目前債券殖利率來到近10年高點、評價面極具吸引力，而出現資金淨流入；隨著利率不確定性逐漸消退，市場預期未來美國利率雖仍會逐步上揚，但積極升息的情境已經過去，債券評價面的吸引力激勵國際投資人開始進場投資債券。

全球多元債券透過布局全球各類型債券，一舉掌握各種債券的投資機會。施羅德（環）環球收息債券產品經理王翰瑩說，全球多元債券產品包含投資級債、非投資級債等信用債券，布局全球、持股分散，透過全球多元債掌握美國、歐洲及英國等各區域債券市場投資標的，倘若市場反彈時，跟上任何反彈機會。

此外，過去20年彭博全球多元債券指數年化報酬率約4.8％，高於全球公司債，又波動度為各債種最低；全球多元債指數平均信評為投資級信評，在相同波動程度下，彭博全球多元債券指數可獲得的年化報酬較高，不僅囊括各債市投資機會，更提供最佳CP值投資機會。

隨著今年以來各種利空因素影響投資收益情況，王翰瑩強調，面對2023年，預期亦會是充滿挑戰與機會的金融環境，建議投資人審慎操作，運用全球多元債券市場，以較高品質且具價值面優勢的投資等級債券為主，輔以搭配精選的非投資等級債券以提高收益與潛在資本利得，攻守兼備的債券資產配置，不僅能夠抓住債券市場價值面浮現之投資機會，更能一站購足各類債券。