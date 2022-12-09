陽明海運（2609）今（9）日公告11月營收196.12億元，較10月營收減少43.78億元，月減18.25％，較去年同期營收344.82億元，大減148.7億元，年減43.13％。

陽明海運表示，11月營收雙減，主要是受到市場需求持續低迷，致運價下跌的影響。

展望後市，大陸雖然逐步鬆綁清零政策，俄烏戰爭、能源及通膨危機持續，仍使各國經濟與消費需求走弱，全球經濟成長動能面臨挑戰。

再者，部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題所引發的罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度仍膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。

據上海航交所綜合指數SCFI數據，截至12月2日當周指數為1,171點，月減26％，主要東西向航線運價持續低迷，但跌幅收斂。

其中，西北歐線運價為每TEU 1,085美元，較上月下跌38％；地中海線運價為每TEU 1,827美元，較上月下跌18％。美西線運價為每FEU 1,437美元，較上月下跌15％；美東線為每FEU 3,437美元，較上月下跌30％。