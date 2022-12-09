屏東驚見台灣黑熊遭獵殺，現場慘不忍睹。(屏檢提供)

屏東地檢署昨晚接獲警政署保七總隊通報，發現屏東霧台鄉隘寮北溪1頭一級保育類野生動物台灣黑熊遭獵殺，循線找到顏姓男子霧台家中，當場在住處冰箱中起獲臺灣黑熊及臺灣野山羊屍體各1具，檢察官訊後諭知20萬元交保候傳。

檢警8日晚間，循線追到顏男住處搜索，當場在住處冰箱中起獲臺灣黑熊及野山羊屍體，另外還有臺灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把，相關證物經專案小組帶回初驗，獵殺動機及相關案情仍有待釐清。

屏檢提醒，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科新臺幣20萬至100萬元罰金，切勿以身試法。

屏檢主任檢察官魏豪勇說，如有刻意違法獵殺保育類動物者，亦或心存僥倖破壞生態保育，同時將面臨追訴及刑責，他也呼籲民眾應遵守相關狩獵規範，兼顧文化與野生動物保育平衡，以確保山林野生動物生態永續平衡發展。