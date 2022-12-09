台中市某國中少女去年間在網路認識34歲趙姓男子，在「裸聊」視訊時拍攝不雅照，趙男以此威脅逼迫少女到土地公廟，伸出鹹豬手甚至強吻，還要少女幫他洩慾，其過程拍攝影片留存成為鐵證，雖趙男辯稱無此事，但少女舉證歷歷，一審依強制猥褻罪等罪名，重判8年10月徒刑，可上訴。

判決指出，趙姓男子在網路主動加入少女好友，向少女謊稱自己年齡僅21歲，少女告知趙男她還未滿16歲，2人聊天後進而成為網路上男女朋友，趙明知甲女為未滿16歲之少女，還開啟視訊「裸聊」截圖少女不雅照片。

去年2月間某日，趙發現少女有意疏遠，向少女表示持有其裸露胸部畫面之電子訊號，以「分手可以，可是影片會怎麼樣，我不會管」、「讓我抱一下或親一下，開心的話就把影片刪除」等語脅迫，要求少女外出與其見面，少女赴約至某高中體育館，並違反少女之意願，對少女強制猥褻得逞。

趙男也約少女在土地公廟旁的公廁內與其見面，趙以右手撫摸及以嘴巴親吻甲女胸部，脅迫少女為其手淫，強制猥褻得逞，過程用手機拍攝揉捏少女胸部、親吻等影像。

台中地院審理，認為趙男強制猥褻少女，以脅迫方法使少女被拍攝、製造猥褻行為電子訊號罪，成年人故意對少年犯強制猥褻罪、恐嚇危害安全罪等，且對另名少女一樣手法，迄今尚未與2少女達成和解或賠償損害；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段等，判處8年10月徒刑，可上訴。