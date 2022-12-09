美國在台協會（AIT）處長孫曉雅。（中央社資料照片）

對於行政院長蘇貞昌7日表示，「面對惡鄰企圖以武力併吞我國，請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，務實研擬各種戰時想定狀況進行模擬演練」等，前立委郭正亮批評，這與孫曉雅「避戰」的調子完全相反，且久而久之就會變成「自我實現的預言」，越講越真！

行政院長蘇貞昌7日主持「行政院動員會報111年度會議」，蘇貞昌表示，國家是全體國民所共有，集合全體國力保家衛國是大家共同的責任，而面對惡鄰企圖以武力併吞我國，請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，務實研擬各種戰時想定狀況進行模擬演練，並提出具體解決方法，包括戰時醫療體系運作、糧食動員整備及資訊防護動員準備等方面，均務必妥慎因應，同時也應做好資訊防護，以打造更安全穩固的資訊安全環境，建構全民數位韌性。

前立委郭正亮在《新聞大白話》指出，蘇貞昌12月7日的論調，顯然就是再把台灣比喻成烏克蘭，與孫曉雅「避戰」的調子完全相反。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，台灣當然不是烏克蘭，要尋求如何壯大台灣的經濟、國力。蘇貞昌用語是「惡鄰企圖武力併吞」，繼續這樣的用語怎麼可能避戰？久而久之就會變成「自我實現的預言」，越講越真！