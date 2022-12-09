高雄城中城大火監察院調查報告出爐，監察院認為，高市府放任城中城1樓歇業商場違規停放大量機車，未能檢查出防火門缺損及防火區劃破壞，也未積極輔導成立管委會，且消防安全檢查消極被動、流於形式，而內政部也疏於督導，對此，高市府尊重監察院調查報告結果，也強調會積極檢討強化改善。

高市府表示，針對城中城火警事件，高市府在第一時間成立專案調查小組，並在網路上公布檢討報告，分別點出消防局、工務局等各項缺失，要求改進並予以懲處完畢。對於監察院9日公布糾正案內容，市府予以尊重，也會根據監察院調查報告，積極檢討強化改善，以維護市民財產及公共安全。

高市府工務局表示，針對城中城火災事件，已加強執行精進作為，包含老舊大樓逃生避難設施阻礙強制排除、訂定修繕防火門補助計畫、公告實施高雄市「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」及制定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」等具體改善措施。

高市府消防局也已執行相關策進作為，包括針對老舊大樓3大補助措施，提升住警器裝置率，成立「維護公共安全督導會報」，並由高雄市長陳其邁擔任召集人，邀集各領域專家學者及相關局處首長每2個月定期召開會議，建立公共安全的業務跨機關協調運作平台，提升公共安全政策執行成效。同時，根據監察院調查報告內容，積極改善精進相關作為，落實高雄市公共安全政策及執行力。