富時羅素今（9）日公布台灣指數公司與富時國際合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。無成分股新納入，但刪除裕隆（2201）、中華（2204）、友達（2409）、群創（3481）等4檔。成分股調整將自12月16日收盤後生效。