台灣永續指數成分股 刪除汽車及面板雙雄4檔 19:032022/12/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素今（9）日公布台灣指數公司與富時國際合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。無成分股新納入，但刪除裕隆（2201）、中華（2204）、友達（2409）、群創（3481）等4檔。成分股調整將自12月16日收盤後生效。 《證交所》富時羅素公布台灣指數系列定期審核 遠東新納台灣50指數 熱門股－友達 營運築底反彈可期 友達整合近零耗能智慧建築 打造綠電永續居住 #群創 #友達 #裕隆 #成分股 #台灣永續指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車廠漲價潮 中華車跟進喊漲 04:102022/12/08 產業特刊 《國際金融》保時捷擠下Puma 納入德股DAX指數成分股 10:182022/12/06 財經 急單+工作天數恢復正常 今展科11月營收寫半年新高 18:442022/12/07 財經 談太陽能躉購費率調降 友達：起算日應維持原「同意備案」 15:042022/12/09 財經 《台北股市》0056成份股權重調整 電腦週邊遭殃 09:472022/12/04 財經 時論廣場》投資美國沒那麼容易（楊方儒） 18:482022/12/09 時論廣場 達擎攻醫療、教育 大有斬獲 04:102022/12/02 產業．科技 《盤後解析》折返跑回防月線 消化賣壓待時日 15:292022/12/07 財經 利多臨門 裕隆、怡利電強強滾 04:102022/12/02 證券．權證 友達光電 智慧節能一把罩 04:102022/12/08 產業特刊 0050新納入遠東新 0056高股息大增26檔刪5檔 18:442022/12/02 財經 群創子公司CarUX獲德國寶馬汽車2022供應商創新獎 17:142022/12/02 財經 宏碁與英特爾緊密合作 CES 2023端新品 10:152022/12/08 財經 0056成分股調整名單出爐 新增26檔 18:522022/12/02 財經 0050新納遠東新 0056大換血 04:102022/12/03 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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