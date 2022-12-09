富時羅素今（9）日公布台灣指數公司與富時國際合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。無成分股新納入，但刪除裕隆（2201）、中華（2204）、友達（2409）、群創（3481）等4檔。成分股調整將自12月16日收盤後生效。

《證交所》富時羅素公布台灣指數系列定期審核 遠東新納台灣50指數　
熱門股－友達 營運築底反彈可期
友達整合近零耗能智慧建築 打造綠電永續居住
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