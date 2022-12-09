個性活潑的紀志輝，加入房仲業不過8年的時間，原本就已擁有一間永慶不動產加盟店，去年再加盟成立新品牌－永義房屋南屯豐樂捷運加盟店，營運至今不到一年時間，業績直逼4,500萬元，出色表現令人驚豔！

學生時期不喜歡唸書的紀志輝，18歲時就北漂到台北擔任美髮師，一做就是10年。到了28歲，第二個小孩出生，工作與家庭令他分身乏術，台北物價高、房子租金和生活費也讓他感到吃力，因此決定回到故鄉台中發展。

去年才成立的永義房屋南屯豐樂捷運加盟店，營運不到一年已累積4500萬元業績，締造出亮眼佳績。(圖片來源/永慶房產集團)

從零開始 房仲素人如今坐擁2間加盟店

回台中後，他自行創業開了一間串燒店，但因為餐飲工作工時長，根本沒有時間陪伴家人，只做了一年就收攤。後來透過朋友的介紹，接觸到房仲經紀人工作，受到工時彈性、自由度高、收入也高的吸引，因此他決定突破框架、嘗試全新的工作類型，在2014年加入永慶不動產。

對於不動產交易領域完全不熟悉的紀志輝，一入行就遇上了種種挑戰，包括政府一連串的打房措施，以及「房地合一稅」、「囤房稅」等各項稅收上路，讓他體驗到所謂的「房市冰河期」，初期工作並不順利。但紀志輝沒有放棄，慢慢地從房仲素人蛻變為百萬經紀人，再一路提升到店長職務，堅持作對的事，最終獲得了成果。

2018年，紀志輝與夥伴看好未來房市發展，共同創業加盟永慶不動產台中精誠公益加盟店，由經紀人轉換成為店東角色，他謙虛地說，自己不算是超級業務，相較之下更適合做管理職；當時他便設定好未來的目標－若經營順利，每3-4年就開一間加盟店！而他也不負眾望，將公司經營的有聲有色，店業績也蒸蒸日上，成功在3年後－2021年12月成立了永義房屋南屯豐樂捷運加盟店。

永慶加盟體系擁有優於業界的豐沛資源，幫助店東達成良好績效、實現創業夢想。(圖片來源/永慶房產集團)

永慶加盟體系為店東打造最強競爭力

在永慶體系待了8年，紀志輝明顯感受到永慶集團持續前進、精益求精，他說：「在這8年之間，聯賣環境越來越健全，每月一次的聯賣會議，除了優化流程，店東之間相互交流、討論特殊案例，都能從中學習到很多；另外像是店東大會、房仲經營管理師等訓練課程，能吸收績優店東無私分享的成功經驗、最新產業趨勢分析、專題演講等，我覺得這是加入永慶加盟體系獲得的最大資產。」

紀志輝的團隊擅長開發，著重社區經營，平均一個月的委託量將近70件，透過聯賣制度，與友店相互合作，聯賣率逼近5成。他進一步分享：「在永慶聯賣真的很容易，我們團隊專注在開發上，再與集團全台1千多間友店、2萬多名經紀人配件銷售，透過團隊合作方式，成交速度大增！」

不僅如此，永慶房產集團的科技工具也是不斷地在進化，而且〈i智慧系統〉內擁有15萬筆以上物件資料，只要輸入買方的需求條件，配對超迅速；〈行動智能經紀人APP〉則讓任何地方都是行動辦公室，經紀人工作靈活度高，效率更好，更能平衡工作與生活。

紀志輝團隊落實集團「先誠實再成交」理念，贏得消費者信任。(圖片來源/永慶房產集團)

遵循誠實服務 為客戶權益把關

加入永慶房產集團多年，紀志輝一直都非常認同永慶的文化和理念，並遵循「先誠實再成交」的服務精神，他認為，讓買賣雙方在資訊對稱的情況下交易，是房仲經紀人的義務和責任，相信唯有誠實待人，才是永續經營的成功之道。

過去曾發生過一個案例：一位客戶因為有資金上的需求，急著將自身擁有的套房脫手，客戶先是向其他同業詢問估價，但同業卻沒有完整揭露區域行情，反而估了一個低於市場的價格－480萬元，並在隔天就要收斡旋、急著出售；紀志輝的團隊碰巧接觸到了這位客戶，聽到同業的估價相當驚訝，因為根據實價登錄和周邊行情，估計她的房子應該可以賣550-600萬元。

紀志輝感慨地說：「這個客戶是一位單親媽媽，一個人帶著孩子，還差點被黑心房仲賤賣房子，我們後來幫她以560萬元售出，保住了將近100萬元的價差，她很感動我們為她做的這些，但我們只是善盡經紀人的職責罷了，儘管案件規模不大，同仁也覺得很有成就感，心裡很溫暖。」

永義房屋南屯豐樂捷運加盟店從原本的16人團隊，目前已增加至25人，由7、8年級生組成，紀志輝用開放的態度帶領這一群年輕人，平時說說笑笑、耍耍嘴皮子，每月聚餐、出遊從未少過，但談到績效還是相當認真，他笑說，「我們店走的是自由奔放的風格，希望同仁能不要有壓力，同時透過獎勵旅遊或聚餐，鼓勵大家，激發出他們最大的潛能。」

了解客戶的需求、努力幫客戶解決問題後的滿足，讓紀志輝覺得這份工作，是值得花一生去做的事業。經歷過市場的大起大落，紀志輝相信「堅持做對的事情，一定會看到結果」，他將照著原訂目標，3年後再開一間店，穩健實踐心中的事業藍圖。