外媒報導，萬海8日公布一筆多達10艘老船汰舊拆船的標單，標單要求買家需到綠色環保拆船廠進行拆解，標單收件日期為16日，獲得萬海證實，且比較過往年度拆船量，這次約當是三年的量，堪稱貨櫃三雄在疫情以來最大手筆。

法人解讀，在貨量銳減、運力過剩之際，貨櫃三雄掌握時機執行船隊汰舊計畫，將可有效優化船隊，改善營運成本，增加競爭力，也有助舒緩運力。

截至第三季，萬海自有船有104艘，船齡超過20年的老船占20％以上，約當20艘，8日先釋出多達10艘老船汰舊拆船的標單。

萬海表示，公司原本已有既定計畫進行汰舊，因此之前向日本造船廠續訂24艘3,000TEU新船，並於今年再向台船購買4艘。但前兩年疫情導致全球嚴重塞港，市場嚴重缺船的狀況，因此不得不暫緩舊船汰換的計畫，以提供客戶足夠的艙位出貨。

近期疫情趨緩，航運作業逐漸恢復正常，因應市場變動，兼顧各裝貨港的客戶出貨需求，部分航線與船型配置已經不合適，因此公司需要主動調整船隊規劃。

另方面，國際環保法規EEXI及CII將於明年1月1日生效，新船的油耗、碳排及能源效率，相較老船更優越，綜合評估後，隨著新船陸續交付，萬海決定啟動既定的老船汰舊的動作，而到期的高價租船也將陸續退租，讓航線的運轉更環保及更有效率。