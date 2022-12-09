陸媒9日傍晚披露，國際電動車霸主特斯拉（Tesla）將在12月25日至2023年1月1日期間暫停上海工廠Model Y的生產，特斯拉停產將使Model Y在12月的月產量較11月減少約30％。

綜合陸媒報導，特斯拉上海工廠暫時停產Model Y的消息立刻受到各方關注，然而，近期特斯拉也在中國頻繁進行召回動作。

根據中國市場監督管理總局發布的消息顯示，特斯拉繼11月下旬召回80,561輛後，12月1日起，因車輛存在安全隱患，特斯拉（上海）有限公司再度召回部分陸產Model 3和Model Y電動汽車，共計435,132輛。據了解，這已經是特斯拉在中國發起的第六次召回，合計召回79.16萬輛。

此次召回規模頗大，從單一車型來看，特斯拉召回了生產日期在2021年1月1日至2022年11月11日期間的部分陸產Model Y電動汽車，共計292,855輛。而Model Y 2021年在中國銷量為20萬輛，2022年1至10月銷量為23.35萬輛，合計約43.35萬輛，此次召回數量占比近七成。