淡水警分局為強化守望相助隊、打擊詐欺能量，於今(9)日特別邀請新北市警察局前副局長溫枝發擔任授課教官，希望能藉由前副局長多年的警政經驗，守望相助隊員各個都能打通任督二脈，化身打詐英雄。

溫枝發表示，新北市為有效遏止黑道橫行及街頭暴力，在原有快打基礎下，已蛻變提升為2.0 PLUS，以加入第三方警政力量方式，剷除藏汙納垢處所，使警政工作如虎添翼，並宣示新北警維護治安決心不容挑釁，以守護民眾生命財產安全為己任。

淡水警分局長黃南山也以近期國內最受矚目案件-「台版柬埔寨」案為例，因為淡水警分局水碓派出所副所長黃愛國積極熱心及高度敏感度，僅僅藉由一個看似單純的失蹤人口案件通報，就成功瓦解組織分工細膩的詐騙集團，期許各守望相助隊員，勿以善小而不為，一個小小的關心、問候，可能產生有如蝴蝶效應一般，產生意想不到的重大影響。

黃南山指出，守望相助隊員有如身體組織細胞一般，與鄰里社區關係密不可分，期許隊員們能發揮螞蟻雄兵的力量，將警方宣導的最新犯罪手法，透過手機通訊軟體，以轉傳方式，分享給各親朋好友及各群平台，透過群組成員不斷分享，藉此提升民眾的犯罪預防概念，強化社區自我防衛力量，使我們新北治安更上一層樓。