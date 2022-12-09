第9屆關懷盃棒球邀請賽今天開打，南投縣中正國小與花蓮水源國小交手，2隊陣中都有「嬌」點，中正女教練馬文麗過去就讀東園國小時期也曾打過關懷盃，現在已教練身分再訪關懷盃，也帶著2位女成員洪詩婷、辜靚參賽。

中正首戰以3比0擊敗水源，馬文麗透露，自己比中信兄弟游擊手江坤宇大一屆，國小時也曾打過關懷盃，這次首次以教練身分參賽，感覺很不一樣。她認為，女生相比男生打球更細心，雖然跟男生比較一定會有些落差，但女生仍會努力跟上，「體能訓練都可以跟的上。」

馬文麗表示，平時女球員主要是打壘球，有棒球比賽時才會過來棒球隊，棒壘轉換不會有太大問題，「平時棒、壘球都一起練。」

辜靖是女壘隊隊長，守備位置是投手，有時在棒球的練習賽也會負責蹲捕，不會害怕接男生投的球，她笑說：「二軍的球比軟飄飄的，不會怕。」洪詩婷則是捕手、二、三壘都可以守，但她笑說自己很怕接辜靖的球，「因為她的球很快。」