高雄今日上午輕軌列車與騎士59歲李姓男子發生擦撞車禍，李男頭部重創當場失去生命跡象，經民生醫院搶救後一度恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3，後轉往長庚紀念醫院，經長庚診斷為腦出血併重度昏迷，隨後送往加護病房治療，但稍早傳出，李男於下午5時許不治身亡，家屬難掩悲痛，難以接受就這樣與李男天人永隔。

據了解，李男在工地擔任鐵工，當日上午7時58分許，李男前往工地上班，途中行經前鎮區凱旋三路時，欲右轉進入二聖路，此時李男並未注意到，右轉燈尚未亮起，與正在行駛的輕軌發生擦撞，李男遭撞後滾了數公尺，期間頭部受到重創。

當救護人員抵達時，李男處於OHCA狀態，上午8時10分救護人員將他緊急送往民生醫院救治，經院方進行CPR搶救以及電腦斷層檢查，發現李男顱內出血且有氣胸狀況，緊急輸血、置放右側胸管搶救後，李男雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數仍只有3，隨後於上午10時55分許，轉往長庚紀念醫院救治。

經長庚醫院檢查過後，診斷李男的狀況為腦出血併重度昏迷，昏迷指數仍然呈現3，生命跡象相當不穩定，於是先將李男轉入加護病房觀察治療，暫不打算安排做手術處理，但稍早傳出，李男於下午5時許不治身亡，李男家屬得知噩耗悲痛萬分，難以接受一個好好的人怎麼一場車禍就這樣天人永隔。