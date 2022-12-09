近期籃球話題夯，「魔獸」霍華德來台、UBA大專籃球聯賽也如火如荼開打，日前剛獲得教育部體育署「運動企業認證」肯定的永慶房屋，持續以實際行動支持台灣體育發展，贊助第三屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，力挺年輕懷有籃球夢想的運動好手。12/9於新北市板橋體育館舉行開幕儀式，由新北市政府教育局局長張明文等貴賓親臨現場，給予參賽隊伍勉勵。

永慶房屋鼓勵年輕學子勇於追夢

WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽由WILL POWER國際體育交流協會主辦，今年賽事總計超過50所學校報名參加，參賽隊伍皆蓄勢待發，期待奪下冠軍寶座，為團隊贏得榮耀。比賽分為國小組、國中男、女組及高中組，從11/19開打，一路進行到12月底，吸引上千人次參與，賽事同時亦推廣校園反菸毒、反霸凌，提倡友善的校園環境，WILL POWER國際體育交流協會特別感謝永慶房屋認同理念，推廣基層籃球發展並大力贊助賽事，提供學生們切磋球技、展現自我的平台。

房仲第一品牌永慶房屋長期投入體育文化推廣不遺餘力，深入在地力挺各運動賽事，從國小、國中、高中到大學，支持各年齡層的體育活動，包括這次的 WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，自2021年起也贊助在UBA表現亮眼的世新大學男子籃球隊獎學金，為培育台灣優秀的籃球人才盡心力。

第三屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，吸引超過50所學校報名參加。(圖/永慶房屋提供)

運動企業永慶房屋推廣團隊合作精神

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋提倡「聰明工作，健康生活」的職場環境，透過運動賽事鼓勵同仁養成運動健身的好習慣，讓運動走進生活中，持續鍛鍊強健體魄，也從賽事中養成團隊合作的默契！此外，永慶房屋也樂於發揮企業力量，支持各地多元的體育活動及競賽，鼓勵互相切磋實力、增加比賽經驗，讓在體育賽場上拼搏的運動員，背後都有永慶力挺相助。

未來，永慶房屋將持續發揮企業力量支持體育發展，秉持著「你的全力以赴永慶力挺相助」的精神，挹注資源於台灣體育發展，做運動員們堅強的後盾，助築夢踏實、圓滿達成自己的目標。