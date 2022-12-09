供貨品項調整及外銷減少，特殊氣體廠晶呈科技（4768）11月營收9,605.1萬元，月減17.9％，但較去年同期成長86.5％；前11月營收9.82億元，年增56.7％，超越歷年全年水準。

晶呈表示，日韓記憶體廠因應市況拉貨力道放緩，整體第四季出貨量將較前季下降，但因高單價產品出貨比重增加、國內客戶需求略增，預計第四季營收仍將與第三季持平，毛利率維持五成高檔。

晶呈前三季特殊氣體出貨逐季增加，前三季營收年增45.7％，毛利率46.5％，稅後純益1.58億元，年增193％，EPS 4.47元。

晶呈指出，受惠特殊氣體需求動能帶動，目前訂單能見度有1年，部分指標廠商更達3～5年，正持續取代客戶原有國外供應商，挾在地化優勢拿下目前客戶供應市占率。明年產品出貨動能來看，以六氟丁二烯（C4F6）、氟氮（F2/N2）以及Laser gas出貨動能最為強勁。

因應客戶需求，晶呈氣體二廠預計明年6月完工、第三季投產，營運蓄勢再推進。透過產品線持續擴大、製造技術深化兩策略，明年營運持續貫徹333目標(營收成長三成、先進製程占比逾三成，毛利率逾三成)。

強化營運利基，晶呈特殊氣體部分持續新品項研發及試產，Laser gas／氖混氣市占率已達雙位數；晶圓重生除開發乾式除膜配方外，亦開發海外市場，預計年底前月產4萬片；另建置銅磁晶片及發光元件等產線，預計年底試產，銅磁晶片(CMW)應用於VCSEL也進入可靠性實驗測試。