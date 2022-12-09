開發金控公布11月自結稅後損失為新台幣25.61億元，累計今年前11月稅後獲利179.9億，每股盈餘1.07元。

開發金表示，受惠於聯準會鷹派升息幅度趨緩，11月國際資本市場強勁反彈。然而，新台幣對美元升值，連帶影響美元計價部位之匯兌相關損益。開發金控子公司中國人壽11月份的單月稅後虧損32.44億元，累計今年前11月稅後淨利達新台幣154.81億元；面對市場波動，中國人壽將持續健全商品及資產配置結構，以維持長期穩健經營。

開發金指出，凱基證券受惠於11月份資本市場價量齊升，挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現，11月份稅後獲利為5.08億元，累計今年前11月稅後獲利為32.02億元。凱基銀行仍維持穩健存放款動能，同時利息及手續費收入等核心收益貢獻獲利，11月份稅後獲利2.52億元，累計今年前11月稅後獲利54.49億元。

至於中華開發資本受惠於資本市場回升帶動投資部位評價上揚，11月份稅後獲利5.82億元，累計前11月稅後損失已縮減為2.8億元。

開發金控預期，全球政經局勢將持續對金融市場產生波動，開發金控將專注打造長期穩健的營運獲利模式並落實風險控管機制以因應外在環境波動，降低營運風險。