橋頭科學園區是高雄民眾及產業界期待的建設，行政院南部聯合服務中心今日在2位副執行長陳文亮及許乃文帶領下，偕同營建署南區工程處、國科會南科管理局，簡報說明園區目前公共建設現況及招商進度，許乃文表示，目前已有多家廠商預定建廠，預估未來可創造1萬多個工作機會，並帶動整體產值大幅成長。

營建署南區工程處處長吳瑞安表示，為縮短橋科區段徵收工程期程，採取優先標先行施工做法，區內工廠採先建後拆的安置用地，區段徵收公共工程共分為6個標案，分別於今年7月、9月、12月及112年初決標開工，整體規劃包含產業專用區、住宅區、商業區與公園綠地、道路等公共設施，目前3區及4區工程將優先交付坵塊，廠商同步進場施工。

南科管理局專委王雅嫻表示，橋科園區往北延伸高雄路竹科學園區、沙崙智慧綠能科學城、台南科學園區及嘉義科學園區，往南延伸楠梓科技產業園區、亞灣5G AIoT創新園區及屏東科學園區，串連南台灣科技產業廊帶，同時也扮演半導體S廊帶的樞紐。重點引進產業以半導體、精準健康、智慧機械、航太及產業創新等，除發展新興科技外，並協助在地產業升級；此外，鄰近20所大專院校，產學合作經驗豐富，有豐沛產業人才來源。

至於外界關切的台積電到美國設廠問題，王雅嫻請國人不用擔心，主要是台灣一直扮演全球半導體的領頭羊，目前南科有3座5奈米及6座3奈米廠，其中3奈米廠明年即可供應量產，美國5代3奈米最快也要2026年才能量產，未來台灣還有1、2奈米廠的先進製程，及緊密的上中下游供應廠商，產業布局綿密，其他國家難以取代。

許乃文說，橋科自2019年12月行政院核定籌設計畫後，準備期程從6年縮短至3年，展現極高的效率，並同步進行園區聯外交通建設工程外。