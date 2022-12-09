英國王室這顆未爆彈《Harry & Mehgan》8日終於在Netflix上線，目前推出3集並無構成太大威脅，份量只稱得上是小菜。其中，薩塞克斯公爵哈利在第三集回憶道，這一輩子做過最大的錯誤是，20歲那年穿納粹服參加派對，隔天被以頭版大肆報導，此後便記取教訓並嘗試做出彌補。

綜合美媒《第六版》(Page Six)、《柯夢波丹》(Cosmopolitan)報導，相比哥哥威廉，外界常能夠在哈利王子那反骨、大膽的個性身上，看見已故黛安娜王妃的影子，年輕時的他被貼上如「花花公子」、「紈褲子弟」的標籤，媒體也多次拍到跑趴、酒精幾乎填滿了哈利的生活，甚至不滿狗仔跟拍當街起衝突。

哈利在紀錄片第三集談到，「這可能是我這輩子犯下最大的錯誤」，指的是20歲那年(2005年)，手戴紅色、印有卐字符號的納粹臂徽，出席倫敦某個派對接待250多位賓客。隔天，英國《太陽報》頭條版面以題為「納粹快樂」報導，批評聲浪如海嘯般襲來，他當時表示，「我只是想把事情做好」。

I mean poor William had to grow up with Nazi Harry as a brother, let's not forget Harry is a NAZI.



With Andrew too? If the Royal family does not fall it'll be the greatest injustice.



I hate the Sun but they exposed this stain years ago, Meghan Markle knowingly married a Nazi pic.twitter.com/EjoLZSFMb3 — 𝑹𝒆𝒄𝒌𝒗𝒆𝒍 (@ReckvelOfficial) March 29, 2022

Prince Harry partying with a guy in Blackface and a KKK hood. Harry choose his Nazi costume. #PrinceHarry #Netflix did you include this? #MeghanandHarryNetflix pic.twitter.com/4r2C9BUklQ — Real DNA Woman (@RealDNAWoman) December 9, 2022

據悉事件發生後，哈利受父親查爾斯的命令，要求他做「很多事情」來彌補自己犯下的過錯，像是赴波蘭參觀奧斯威辛集中營、觀看電影《辛德勒的名單》、在柏林拜訪一名大屠殺下的倖存者，更在倫敦與猶太人精神領袖拉比（Rabbi）進行一場對話，這件事對他造成深遠的影響。

哈利表示，「我本來可以忽略它，然後一再重蹈覆轍，但我從中獲取教訓…」