金廈小三通自新冠疫情以來中斷，但隨著我國邊境解封，不少台商都期待復航，國民黨團也呼籲應在春節前恢復小三通。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝將在下周二（13）前往金門視察，是否代表春節前復航有望？他表示「為了恢復在做準備」，但目前都還在評估階段，會在適當時機復航。

小三通自2020年因為疫情中斷後，對於經常往來兩岸的台商造成極大不便，大陸委員會主委邱太三今年10月曾表示，農曆春節是小三通復航很好的時間點。如今距離農曆春節僅剩1個多月，王必勝將在13日前往金門醫院、金門縣水頭港視察，不禁引人猜測，小三通復航是否不遠了？

王必勝今天晚間接受媒體聯訪表示，由於最近中國疫情比較升高，假設未來小三通要開，需要先看一下離島防疫量能、如何中轉，因為量能比較小，要先規劃好，所以要實地去看，同時也和金門縣政府商量一下。

王必勝說，因為小三通是從廈門到金門，再轉飛機回台，假設旅客在中途有症狀，需要留在金門篩檢，如果確診則需要居家照護，這些人應該在金門沒有住所，雖然有防疫旅館但數量不多，需要實際到現場看，「這些都要先想好，不要到時候手忙腳亂」。

至於小三通是否有望在春節前復航，他急忙表示「我不知道，這超出我能夠決定的」，並強調目前是為了恢復在做準備，都還在評估階段，開放時間點是多面向評估、不是只有防疫，會在適當時機恢復；陸委會也會詢問指揮中心的防疫意見，所以想說去實地看一下，會比較清楚該做什麼準備。