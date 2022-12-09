每兩個月對一次發票，就有機會將千萬獎金帶回家！財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，加開了雲端發票專屬獎項，然而就有網友指出，某一地址居然連續開出6張雲端發票百萬獎項，讓他質疑有黑箱作業的可能，但貼文曝光後，才讓他意識到原來是烏龍一場，更被其他網友譏笑：「智商堪憂」。

原PO在論壇《Dcard》上以「雲端發票百萬元獎太巧合了吧」為題發文，表示有3張中了雲端發票百萬獎的發票，都是在同一地點的店家開立，甚至還有同一地址開出6張百萬發票的情況，讓他心生懷疑：「會不會有點太過於巧合了呢？」

男網友標記出開立百萬中獎彩券的店家，地址位於台北市信義區忠孝東路某處。（圖／翻攝自Dcard）

而原PO附上的9到10月中獎清冊截圖可見，有多個獎項的地址重覆，其中最多有6個地址都是在「台北市信義區忠孝東路4段555號17樓」。貼文曝光後，引來近千網友朝聖，表示該地址為電商登記的營業地址，實際發票歸屬於不同賣家，「只要是蝦皮代開，就是那個地址」、「不是啦，蝦皮本來就開了一堆雲端發票呀」，而原PO看了留言才恍然大悟，其實重覆的地址應為蝦皮公司的登記地址。

不過，這則貼文也讓許多人看了嘴角失守，留言區嘲諷滿點，「這篇不要刪留給大家笑」、「無知還怕別人不知道，要特別公告周知」、「開始為現在大學生智商擔憂了」、「難怪常常有人說不知道就閉嘴，不然大家就會知道你的無知」，但也有不少人緩頰，直說：「沒看留言我也不知道原來是這樣」。