潘虹恩／台中報導

台中新社第7公墓附近9日傳出棄屍案，30多歲林姓男子遭人圍毆致死後被人公然棄屍於新社第7公墓附近。台中市中山附醫法醫科主任、知名法醫高大成9日下午針對此案受訪表示，凶手犯案後棄屍公園，豪不掩飾，這樣看來凶手恐怕無悔意。

據悉，30多歲林男疑因陷入財務糾紛，日前被4名熟識者毆打致死，並棄屍在新社第7公墓附近，目前警方帶回4名嫌犯偵訊，將持續追查其他共犯。

中山醫學大學附屬醫院法醫科主任高大成指出，棄屍公墓很容易就被發現，聽說這群嫌犯都很年輕，他們把人打死後卻完全不掩飾他們的殺人的手段，可能是覺得「要丟不要丟在我家，丟去外面」。

高大成說，若凶手犯案後有悔意或擔心被發現，就應將屍體載到更遠的地方，就算要棄屍公墓，也應該棄於公墓深處，凶手將屍體丟在公墓旁，可能認為將林男棄屍於公墓是「死得其所」，「把他丟在公墓是剛剛好而已」，代表凶手將人打死後，可能毫無悔意。

高大成也表示，目前最主要問題是找出主嫌，否則最後大家可能都不會承認，或是覺得每個人都有打，不知道誰打死的。可以先找出屍體的致命傷，比如致命傷在肚子，就找衣服上的殘留的泥土或鞋印，通常是身材較高者打人才會打頭。

高大成也表示，若是多人犯案，棄屍的應該只是其中2、3個，因為通常老大不會自己去，都會叫小弟去棄屍；至於多人圍毆致死的案件，原因最多是幫派問題引起，可能是分贓不均、黑吃黑等。