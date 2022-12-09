永豐金控9日公布2022年11月自結稅後淨利新台幣11.15億元、月增率高達70.8％，但累計前11月稅後純益達147億元，年減2.5％、EPS 1.29元，年化ROE 10.24％。

永豐金指出，金控11月稅後純益月增幅逾七成、月增金額達4.62億元，主因是資本市場回溫，證券與創投子公司獲利較前月增加。而前11月稅後純益147億元、年衰退2.5％，主要是雖然銀行子公司成長強勁，但證券與創投子公司因資本市場動盪而衰退，因此整體微幅衰退。

就子公司表現來看，銀行11月份稅後淨利7.15億元（月減3.27億元、月減率31.4％），核心收益穩定，差異主要來自公債殖利率回落，利率交換選擇權避險利益回減所致。前11月稅後淨利138.34億元（年增31.81億元、年成長率30％），個體利息淨收益與金融交易相關收益成長顯著，資產品質維持穩健優異，NPL僅0.13％。

至於證券11月份稅後淨利3.48億元（月增6.57億元、月成長213％，主要是11月份股債皆漲，自營部位操作獲利增加。前11月證券子公司稅後淨利11.42億元（年減33.01億元、年衰退74.3％），主要是受到台股日均量相較於去年同期減少36.6％，雖然持續致力於拓展多元化手續費收入，但整體手續費淨收益相較於去年同期仍下滑30.6％；加上股債市波動劇烈，自營交易獲利亦縮水，故整體獲利不如去年同期。