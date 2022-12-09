嘉南地區下半年整體降雨量僅為歷年同期平均值4成，目前曾文-烏山頭水庫蓄水率僅3成，高雄地區近期降雨不佳，當地已啟動加強灌溉管理及輪灌措施，評估嘉南地區因曾文—烏山頭水庫蓄水量無法滿足明年1期作灌溉用水，嘉南地區明年1期作實施全面節水（停灌），估計1萬9000公頃灌區受影響，將祭出每公頃最高9.6萬元補助，估算約要花費20億元補助。

依農委會評估，此次節水的1萬9000公頃中，以水稻占1萬4000公頃最多，若以每公頃7公噸產量，估算會影響約9.8萬公噸稻米產量，其餘則以果樹、蔬菜及雜糧等，農糧署副署長蘇茂祥強調，目前公糧庫存有70萬公噸、民間達60萬公噸，預估仍可供應全台民眾食用超過1年，糧食供應依舊無虞。

農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，預估嘉南灌區的1萬9000公頃有1萬名農民，不種植水稻後，如果種植農糧署獎勵作物，最高可領取每公頃9.6萬元補助，若非種植獎勵作物或翻耕則每公頃領8.5萬元補助，但仍不可種植高麗菜、花椰菜及結球白菜等蔬菜，預估補助約發給20億元。

農委會表示，目前曾文-烏山頭兩水庫蓄水量約2億噸，蓄水率僅3成，無法滿足嘉南地區明年1期作灌溉用水，農民表示理解目前水庫水情不佳，多數贊同嘉南地區明年1期作實施全面節水措施，以避免灌溉到一半，無法繼續灌溉，導致無法收成風險。

農委會說，針對嘉南地區明年1期作實施全面節水措施，對於實施範圍內受影響農民，最高每公頃可補助9.6萬元，其餘受影響農產業，如育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，亦提供各項救助措施，包括已育秧苗每公頃補償8750元，減育秧苗每公頃救助2500元；代耕農機每台最高救助金額為曳引機20萬元、插秧機10萬元及收穫機20萬元；稻穀烘乾業者按乾燥機總設置容量與烘乾批次計算，每批次每公噸救助330元；稻米產銷契作集團產區按業者實際購穀數量每公噸救助350元。

農委會提及，因高雄地區近期降雨不佳，旗山溪甲仙堰流量目前不到4cms，水情相對吃緊，已啟動加強灌溉管理，並針對旗山地區及月眉地區採取輪流灌溉措施，以旗山地區供3停4、月眉地區供4停3方式供灌，尚可支應當地農民灌溉需求。